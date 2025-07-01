Assistance Philips Comment supprimer ou exporter mes données dans l'application Philips OneBlade ?

Les utilisateurs de l'application Philips OneBlade peuvent supprimer les données de leur compte ou en demander l'exportation en consultant la section Profil (Profile) de l'application et en suivant les instructions à l'écran.



Si vous avez demandé une exportation de vos données, attendez de l'avoir reçue avant de supprimer votre compte Philips.



Pour plus de détails sur la gestion de vos données, reportez-vous à notre politique d'utilisation des données et à notre déclaration de confidentialité.