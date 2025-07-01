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Assistance Philips

Comment supprimer ou exporter mes données dans l'application Philips OneBlade ?

Les utilisateurs de l'application Philips OneBlade peuvent supprimer les données de leur compte ou en demander l'exportation en consultant la section Profil (Profile) de l'application et en suivant les instructions à l'écran. 

Si vous avez demandé une exportation de vos données, attendez de l'avoir reçue avant de supprimer votre compte Philips. 

Pour plus de détails sur la gestion de vos données, reportez-vous à notre politique d'utilisation des données et à notre déclaration de confidentialité.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP4631/65 , QP4530/30 .

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