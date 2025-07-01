Assistance Philips Comment gérer mon abonnement au Club OneBlade ?

Cliquez sur votre pays de résidence dans la liste ci-dessous pour gérer votre abonnement au OneBlade Club :



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Vous pouvez suspendre votre prochaine livraison de lames ou modifier la date d'expédition de votre prochaine livraison via les liens ci-dessous. Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons d'accéder aux pages Web ci-dessus en utilisant Google Chrome.



Remarque : les paiements de votre manche OneBlade 360 se poursuivront même si le forfait Remplacement de la lame est suspendu. Cela ne s'applique pas aux consommateurs basés en République tchèque et en Pologne, où seul le forfait Remplacement de la lame est disponible.