Les réservoirs d'eau de mon aspirateur Philips AquaTrio passent-ils au lave-vaisselle ?

Le bac à poussière de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 ne passe pas au lave-vaisselle.



Pour des performances optimales, nettoyez le bac à poussière chaque fois que vous le videz et suivez les étapes ci-dessous :

1. Retirez le boîtier de filtre avec le filtre en mousse (image 1).

2. Videz le bac à poussière dans une poubelle (image 2).

3. Rincez l'intérieur du bac à poussière et le cyclone au robinet (image 3).

Remarque : Ne passez pas le bac à poussière au lave-vaisselle !

4. Laissez le bac à poussière et le cyclone sécher complètement (image 4).

5. Replacez le boîtier de filtre avec le filtre en mousse une fois le bac à poussière sec (image 5).

6. Reconnectez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière (image 6).

Remarque : Ne reconnectez pas l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière sans le porte-filtre contenant le filtre en mousse.

