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Mes cheveux sont pris dans le sèche-cheveux Philips

Si vos cheveux sont pris dans votre sèche-cheveux Philips, suivez nos conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre ce problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHD512/00 , BHD720/13 , BHD500/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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