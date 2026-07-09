Mes cheveux sont pris dans le sèche-cheveux Philips

Lorsque vous vous séchez les cheveux avec votre sèche-cheveux Philips, veillez à orienter la partie avant vers vos cheveux. Si vous essayez de vous sécher les cheveux avec le dos du sèche-cheveux tourné vers ces derniers, ils risquent de s'emmêler dans la grille de l'entrée d'air.



Si vos cheveux sont déjà pris dans le sèche-cheveux, ne paniquez pas. Éteignez immédiatement le sèche-cheveux et tirez délicatement sur vos cheveux pour les retirer. Vous pouvez également demander de l'aide à une amie ou un ami.



Nous vous conseillons de suivre attentivement les instructions du manuel d'utilisation pour éviter de tels problèmes.

