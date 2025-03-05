Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir Philips

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Si vous utilisez un rasoir Philips pour la première fois ou si vous venez de remplacer ses têtes de rasage, n'oubliez pas que votre peau a besoin de s'habituer aux (nouvelles) têtes de rasage. Par conséquent, votre peau risque d'être légèrement irritée au départ. Prévoyez une période d'adaptation de deux à trois semaines pour vous habituer à votre nouveau rasoir Philips. Vous pouvez également utiliser une crème/lotion à l'aloe vera, une crème hydratante ou une lotion après-rasage sans alcool pour minimiser les irritations cutanées après le rasage. Pensez également à laisser votre peau récupérer entre chaque utilisation.
Suivez les conseils ci-dessous pour obtenir des résultats optimaux avec votre rasoir Philips et éviter les sensations désagréables ainsi que les irritations cutanées.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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