Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir féminin Philips ?

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Vous pouvez utiliser la grille de rasage de votre rasoir féminin Philips pour couper et raser les poils du corps : aisselles, bras, jambes et maillot (avec sabot) par exemple.
Avant de commencer :
Astuce : les principes présentés dans les vidéos ci-dessous s'appliquent à tous les modèles de rasoirs féminins, y compris ceux qui diffèrent des modèles illustrés.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL149/00, BRL159/00, BRL129/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Quand dois-je remplacer la grille de mon rasoir féminin ?
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Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?
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Puis-je utiliser mon rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche ?
Puis-je allumer ou éteindre la lumière Opti-light ?
Comment fixer le sabot sur ma tondeuse bikini Philips ?
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