Épilation ou rasage sur peau sèche ou humide ?

L'épilation et le rasage ont pour but de vous donner une peau douce et soyeuse, sans irritations. Si vous vous demandez si vous devez adopter la méthode sèche ou humide, lisez les conseils ci-dessous.



Utilisation sur peau sèche ou humide Les appareils étanches offrent un confort optimal sous la douche ou en dehors de la douche. Comme ces produits résistent à l'eau, ils peuvent être utilisés sous l'eau et rincés.



Il est important de vérifier que la tête de l'appareil n'est pas sale, endommagée ou usée. Une tête d'appareil défectueuse entraîne une baisse des performances du produit, voire des irritations cutanées. Si elle est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.



Utilisez l'appareil sur une peau propre. Nous vous conseillons d'exfolier votre peau 1 jour avant l'épilation ou le rasage. Cela permet d'éliminer les peaux mortes autour des follicules pileux, de faciliter l'élimination des poils et de réduire le risque de poils incarnés.



Faites des essais pour trouver ce qui vous convient le mieux.



Utilisation sur peau sèche Nous recommandons d'utiliser la plupart des produits sur peau sèche, car les poils humides ont tendance à adhérer davantage à la peau.

Une utilisation sur peau sèche peut également être pratique pour une séance impromptue ou en déplacement. Assurez-vous que votre peau est propre et complètement sèche avant d'utiliser l'appareil.



Utilisation sur peau humide Pour une sensation de confort et des mouvements fluides, vous pouvez utiliser l'appareil sur peau humide. En cas d'utilisation sur peau humide, rincez régulièrement la tête pour éliminer les poils et vous assurer qu'elle continue à glisser sans à-coups sur votre peau. Veillez à entièrement mouiller votre peau à l'eau. Sachez que les poils mouillés ont tendance à adhérer davantage à la peau. Les performances sont donc généralement meilleures sur peau sèche. Tapotez délicatement votre peau avec une serviette pour la sécher après une séance.

Après utilisation Appliquez ensuite délicatement sur votre peau un lait ou une crème hydratante à l'aloe vera (sans alcool), pour ses propriétés rafraîchissantes et apaisantes. Après l'épilation, vous pouvez également utiliser une poche de glace pour apaiser la peau.



Prévoyez également une période d'adaptation et laissez votre peau se reposer entre les séances d'épilation.



Nettoyez soigneusement l'appareil pour retirer tous les poils de la tête de l'appareil et laissez-le sécher à l'air libre.



Peau sensible Assurez-vous que la peau est propre et tendez-la ; taillez préalablement les poils longs à 3 mm et avancez doucement. Essayez de progresser dans le sens de la pousse des poils ou en sens inverse pour déterminer celui qui vous convient le mieux.



Exfoliez votre peau quelques jours avant l'utilisation de l'appareil pour éliminer les peaux mortes, faciliter l'épilation et réduire les poils incarnés. Vérifiez si votre peau a besoin d'un peu plus de temps entre l'exfoliation et l'épilation ou le rasage, pour que la séance soit confortable.



Testez ce qui vous convient le mieux en ce qui concerne par exemple les produits de soin pour la peau et l'eau si votre appareil est étanche.