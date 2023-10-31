Comment mettre au rebut la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 en toute sécurité ?

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Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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