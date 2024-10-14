Assistance Philips Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?

Vous pouvez préparer de délicieux plats avec votre Airfryer Philips. Il existe différentes façons de rechercher de nouvelles recettes à préparer dans l'Airfryer Philips. Vous pouvez trouver des idées de préparations pour votre Airfryer de Philips de différentes manières :

Utilisez l'application HomeID, disponible pour iOS et Android. Rendez-vous sur www.home.id/app pour plus d'informations sur l'application HomeID. Recherchez des recettes pour l'Airfryer Philips sur Internet.

Téléchargez l'application HomeID. Vous pouvez télécharger l'application HomeID depuis l'App Store iOS ou Google Play Store en scannant le QR code ci-dessous :