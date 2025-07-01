Assistance Philips Comment conserver le lait maternel tiré ?

Vous pouvez conserver votre lait maternel au réfrigérateur (en dessous de 4 °C) pendant 4 jours maximum, ou au congélateur (en dessous de -18 °C) pendant 6 à 12 mois dans un biberon, un pot de conservation ou un sachet de conservation du lait maternel Philips Avent. Pour un stockage à long terme, la surgélation (en dessous de -20°C) est fortement recommandée.

Consultez ci-dessous les températures de conservation recommandées ainsi que les points de vente des accessoires de conservation.

Températures de conservation du lait recommandées Emplacem. Température Durée de stockage maximale Pièce Jusqu'à 25 °C (77 °F) 4 heures Réfrigérateur < 4 °C (40 °F) 4 jours Congélateur < -18 °C (0 °F) (plus c'est froid, mieux c'est) 6-12 mois Source : https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Où acheter des accessoires de conservation du lait Vous pouvez commander des biberons, des pots de conservation et des sachets de conservation du lait maternel dans la rubrique pièces et accessoires du site ou contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays pour obtenir de l'aide.