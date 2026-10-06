Quelles sont les différences entre les canules Power Flosser ?

Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
|
ID de canule
|
F1
|
F2
|
F3
|
Nom de la canule
|
Standard
|
Confort
|
Quad Stream
|
Avantage
|
Produit un jet d'eau unique pour éliminer les débris et la plaque dentaire.
|
Canule en caoutchouc souple apportant plus de confort et de facilité de positionnement pour les gencives sensibles.
|
Canule en caoutchouc souple qui forme un jet d'eau en forme de croix éliminant en douceur la plaque dentaire pour un nettoyage en profondeur en toute simplicité.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips