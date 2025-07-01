Quels soutiens-gorge porter lors de l'utilisation de mon tire-lait électrique Philips Avent ?
Le port d'un soutien-gorge bien ajusté est essentiel pour tirer votre lait confortablement, efficacement et sans douleur.
Veuillez consulter les conseils d'utilisation correspondant à votre modèle.
Assurez-vous que :
Vous portez un soutien-gorge extensible.
La bande de votre soutien-gorge repose bien à plat sur la peau au niveau de la poitrine et ne se soulève pas. Si vous regardez entre vos seins à l'intérieur de votre soutien-gorge, vous ne devez pas voir de lumière passer à travers la bande.
En étirant la bande avec votre pouce, par exemple, celle-ci ne doit pas s'écarter de plus de 2 à 3 doigts de votre corps afin d'assurer un bon maintien des tissus mammaires.
Les bretelles du soutien-gorge sont réglables afin que vous puissiez ajuster leur longueur pour bien maintenir le tire-lait en place dans votre soutien-gorge, afin d'éviter qu'il ne se décale si vous bougez pendant le tirage. Si vous perdez l'aspiration, essayez d'ajuster les bretelles de votre soutien-gorge afin de mieux maintenir le tire-lait.
Nous vous déconseillons de porter un soutien-gorge à armatures.
Les téterelles et les flacons de recueil s'adaptent à la plupart des soutiens-gorge, qu'ils soient classiques ou d'allaitement.
Si vous ressentez une gêne pendant le tirage, essayez de porter un soutien-gorge plus extensible (mais pas trop ample, afin d'éviter que les flacons de recueil ne glissent pendant la session).
Nous vous déconseillons de porter un soutien-gorge à armatures.
Compatible avec la plupart des soutiens-gorge d'allaitement classiques.
Compatible avec la plupart des soutiens-gorge d'expression dotés de larges fentes adaptées à l'entonnoir du tire-lait (le corps du tire-lait ne pouvant pas être fixé à travers le soutien-gorge).
Nous vous déconseillons d'utiliser un soutien-gorge d'expression doté de trous circulaires à la place des fentes.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›