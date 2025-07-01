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Quels soutiens-gorge porter lors de l'utilisation de mon tire-lait électrique Philips Avent ?

Le port d'un soutien-gorge bien ajusté est essentiel pour tirer votre lait confortablement, efficacement et sans douleur.

Veuillez consulter les conseils d'utilisation correspondant à votre modèle.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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