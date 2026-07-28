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Comment nettoyer et désinfecter le tire-lait Philips Avent ?

Nettoyez votre tire-lait avant la première utilisation et après chaque utilisation, en particulier les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait.

Consultez ci-dessous les méthodes de nettoyage et de désinfection recommandées pour votre modèle de tire-lait.

Remarque : il n'est pas nécessaire de désinfecter les pièces qui ne sont pas en contact avec le sein et le lait. Vous pouvez nettoyer le bloc moteur et l'adaptateur secteur des tire-lait électriques en les essuyant avec un chiffon doux et humide. Si votre tire-lait comporte des tubes en silicone, veillez à ce qu'ils restent toujours secs pour éviter que du liquide ne pénètre dans le bloc moteur.

Regardez ces vidéos pour découvrir les différentes étapes de nettoyage de votre tire-lait.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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