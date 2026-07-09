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Où trouver le numéro de série/modèle de ma tondeuse Philips ?

Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour trouver le numéro de série ou de modèle de votre tondeuse ou de votre OneBlade Philips.

Le numéro de modèle vous permet d'enregistrer votre produit Philips ou de trouver des informations spécifiques au produit. Le numéro de série identifie la date de fabrication de votre produit par Philips.

Conseil : il existe souvent différentes versions du même modèle, comprenant chacune des fonctionnalités ou des accessoires supplémentaires. Vous pouvez identifier votre version à l'aide des deux chiffres qui suivent une barre oblique à la fin du numéro de modèle. Les chiffres supplémentaires ne sont pas imprimés sur le produit lui-même, mais vous les trouverez sur l'emballage ou sur le reçu.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : MG5931/15 , MG7921/15 , MG5941/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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