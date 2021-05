Si vous utilisez un modèle Philips Airfryer XXL (Philips Avance Airfryer XXL ou Philips Viva Airfryer XXL), suivez simplement les instructions pas à pas faciles et regardez les vidéos ci-dessous pour savoir comment utiliser votre Philips Airfryer XXL.

Comment utiliser votre Philips Airfryer (affichage numérique)

Suivez les instructions ou regardez la vidéo ci-dessous pour savoir comment démarrer le processus de cuisson et utiliser la fonction de maintien au chaud de votre Airfryer :



Démarrage du processus de cuisson :



1. Branchez la fiche de votre Philips Airfryer sur la prise murale



2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt



3. Pour changer de présélection, tournez le bouton QuickControl (situé à l'avant de l'appareil) pour sélectionner le réglage de votre choix. Pour confirmer la présélection choisie ou le mode manuel, appuyez sur le bouton QuickControl. Le temps de cuisson clignote à l'écran.



4. Pour changer de temps de cuisson, tournez le bouton QuickControl de votre Airfryer pour sélectionner la durée de votre choix. Pour confirmer le temps de cuisson, appuyez sur le bouton QuickControl. Sélectionnez le temps de cuisson en fonction du tableau figurant dans votre livre de recettes ou dans le mode d'emploi que vous trouverez sur la page d'assistance, sous « Manuels et documentation ».



Remarque : si vous choisissez le mode de présélection manuelle, vous pouvez sélectionner d'abord la température.



5. L'appareil démarre la cuisson une fois que le temps de cuisson a été confirmé.



Utilisation de la fonction de maintien au chaud :



Le mode de maintien au chaud est conçu pour garder les aliments chauds immédiatement après leur cuisson dans votre Airfryer. En raison de la faible température utilisée, cette fonction n'est pas destinée à réchauffer des plats.



En mode de maintien au chaud, le ventilateur et l'élément chauffant à l'intérieur de l'appareil s'activent de temps en temps. L'appareil garde ainsi les aliments chauds pendant 30 minutes une fois le temps de cuisson écoulé.



Vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessous :