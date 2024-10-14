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Comment stériliser ma sucette Philips Avent ?

Vous pouvez stériliser une sucette Avent en dans de l'eau bouillante ou au micro-ondes. Voyez plus bas comment faire.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/13 , SCF087/02 , SCF091/40 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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