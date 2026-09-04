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Quelles sont les différences entre les sucettes Philips Avent ?

Découvrez en quoi les sucettes ultra start, ultra-douce, ultra air et Soothie Philips Avent sont différentes de nos sucettes classiques.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF376/34 , SCF094/11 , SCF094/12 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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