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Votre Lumea est livré avec plusieurs embouts, chacun étant conçu pour une zone spécifique du corps. N’utilisez pas les embouts sur des zones auxquelles ils ne sont pas destinés. Consultez votre mode d’emploi pour savoir quels embouts sont fournis avec votre modèle Lumea.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRI955/01, SC1997/00, SC1999/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Puis-je utiliser Philips Lumea si je suis enceinte ou si j’allaite ?
Quelles sont les différences entre les divers embouts Philips Lumea ?
Philips Lumea cause-t-il des effets secondaires ?
La lumière émise par mon Philips Lumea est-elle sans danger pour mes yeux ?
Obtiendrai-je de meilleurs résultats si j’utilise Philips Lumea plus souvent ?
Puis-je utiliser mon Philips Lumea sur la zone du maillot ?
À partir de quel âge peut-on utiliser Philips Lumea ?
À quelle fréquence dois-je utiliser mon Philips Lumea ?
Philips Lumea peut-il être aussi utilisé par les hommes ?
Philips Lumea convient-il à tous les teints de peau et à toutes les couleurs de poils ?
Comment se préparer à une séance avec Philips Lumea ?
Pourquoi mon Philips Lumea chauffe-t-il pendant l’utilisation ?
Comment sélectionner l’intensité lumineuse de Philips Lumea qui me convient le mieux ?
Comment nettoyer mon Philips Lumea ?
Pourquoi manque-t-il un verre à mon embout Philips Lumea ?
Pourquoi est-il nécessaire d’enlever les poils avant toute utilisation de Philips Lumea ?
Pourquoi y a-t-il une bulle d’air sur le verre de mon Philips Lumea ?
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