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Il existe trois types de têtes de brosse Philips Sonicare. La tête de brosse adaptée à votre brosse à dents dépend du modèle que vous possédez.
La tête de brosse clipsable est le modèle standard qui s'adapte à la plupart des brosses à dents rechargeables Philips Sonicare.
Nos anciens modèles Essence sont dotés d'une tête de brosse vissable plus grande.
Les têtes de brosse Philips One et Philips One for Kids sont uniquement compatibles avec les appareils Philips One et Philips One for Kids.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX8410/12, HX9217/81, HX8517/12. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare sans l'application ?
Quels sont les appareils compatibles avec l'application Philips Sonicare / Philips Sonicare for Kids ?
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare sous la douche ?
Quels sont les modes de brossage de ma brosse à dents DiamondClean 8000-9900 nouvelle génération ?
Comment utiliser les boutons et l'écran de la brosse à dents DiamondClean 8000-9900 nouvelle génération ?
Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
Comment activer les indications en temps réel : Fonction de brossage ?
Comment réinitialiser les paramètres d'usine de ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 nouvelle génération ?
Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean 8000-9900 nouvelle génération avec l'étui de voyage ?
Comment modifier l'intensité sur la brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 de nouvelle génération ?
Bilan du brossage : comment interpréter les écrans de durée qui s'affichent sur ma brosse à dents DiamondClean 8000 - 9990 nouvelle génération ?
Comment consulter l'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean 8000-9900 nouvelle génération ?
Comment choisir les indications en temps réel que je souhaite afficher sur ma brosse à dents DiamondClean nouvelle génération ?
Comment changer le mode de ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 nouvelle génération ?
Comment interpréter mon bilan de brossage : Pression ?
Comment afficher mon bilan de brossage sur le manche de ma brosse à dents DiamondClean nouvelle génération ?
Comment savoir quand remplacer la tête de brosse de la brosse à dents DiamondClean 8000 - 9900 nouvelle génération ?
Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 nouvelle génération ?
Comment configurer ma brosse à dents DiamondClean 8000 - 9900 nouvelle génération pour la première fois et choisir ma langue ?
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