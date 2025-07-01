Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?

Une décoloration se produit généralement lorsque vos pièces Philips Avent sont exposées à des aliments contenant des colorants ou des pigments qui tachent le plastique, comme la sauce tomate et certains légumes verts.



Pour éviter toute décoloration, conservez les pièces à l'écart des aliments, des récipients et d'autres objets contenant des résidus alimentaires pendant le nettoyage, la désinfection et le stockage.



La décoloration est également causée par l'exposition aux résidus provenant des précédentes séances de lavage/nettoyage, à des produits de nettoyage spécifiques, à la lumière directe du soleil et à des dépôts de calcaire dus au lavage des pièces dans de l'eau dure.



Veuillez suivre les instructions de nettoyage, de désinfection et de stockage recommandées pour votre produit Philips Avent afin d'éviter toute décoloration.