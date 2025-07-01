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Assistance Philips

Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?

Oui, les produits Philips Avent décolorés peuvent être utilisés en toute sécurité, à condition que les pièces soient propres et en bon état. La décoloration est sans danger et est souvent le résultat de taches alimentaires sur le plastique.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71 , SCF087/24 , SCF087/26 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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