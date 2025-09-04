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Puis-je utiliser mon rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche ?

Oui, votre rasoir féminin Philips est étanche et peut être utilisé dans l'eau en toute sécurité. Pour des raisons de sécurité, ce rasoir peut s'utiliser uniquement sans fil et ne s'allume donc pas s'il est branché. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur l'utilisation sans fil. 

Conseil : Bien que votre modèle puisse différer de celui présenté dans la vidéo, les mêmes principes s'appliquent.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL159/00, BRL129/00, BRL149/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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