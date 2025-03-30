Puis-je utiliser mon tire-lait électrique double en tire-lait simple ?

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Oui. Vous pouvez utiliser votre tire-lait électrique double ou votre tire-lait électrique mains libres Philips Avent comme tire-lait simple.
Pour ce faire, n'attachez qu'un seul tube au moteur ou détachez le tube d'un flacon de recueil non utilisé.
L'aspiration du tire-lait restera stable même si vous n'utilisez pas le deuxième tube.
Vous pouvez également retirer le tube détaché du moteur ou, si vous utilisez un tire-lait électrique mains libres, le fixer au raccord pour tube afin d'éviter qu'il ne vous gêne et limiter le bruit du bloc moteur.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF543/11, SCD553/11, SCF554/11. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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