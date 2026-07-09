À quoi sert la fonction air froid de mon sèche-cheveux Philips ?

Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
La fonction air froid de votre sèche-cheveux Philips produit de l'air frais. Utilisez cette fonction à la fin de votre séance de séchage pour fixer votre coiffure et faire briller vos cheveux.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHD720/13 , BHD628/00 , HP4993/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips