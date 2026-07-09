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À quoi sert la fonction air froid de mon sèche-cheveux Philips ?

La fonction air froid de votre sèche-cheveux Philips produit de l'air frais. Utilisez cette fonction à la fin de votre séance de séchage pour fixer votre coiffure et faire briller vos cheveux.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHD720/13 , BHD628/00 , HP4993/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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