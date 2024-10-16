Assistance Philips Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?

Les numéros de modèle et de série figurent sur l'étiquette ou les étiquettes collées sous votre Airfryer Philips. Pour plus d'informations et d'exemples, lisez notre article ci-dessous.

Remarque : Veillez à ce que le panier et/ou la cuve ne tombent pas lorsque vous retournez l'appareil.

Référence du modèle Le numéro de modèle (ou la référence) se trouve dans le coin supérieur gauche de l'étiquette signalétique et commence par HD9xxx (ou RI9xxx au Brésil). Pour obtenir des informations spécifiques à votre Airfryer, vous devez donner son numéro de modèle sur le site www.philips.com, dans l'application HomeID ou lorsque vous nous contactez sur la page www.philips.com/contact pour obtenir de l'aide. Numéro de série Le numéro de série de votre Airfryer contient des informations sur sa date de production. Il est utile si vous avez besoin de nous contacter pour obtenir de l'aide.



Le numéro de série est indiqué de deux manières différentes :



1. Il peut s'agir d'un numéro à quatre chiffres. L'année et la semaine de production (aass) sont imprimées ou estampillées sur l'étiquette signalétique (par exemple : 2041 sur l'illustration A).



2. Si vous trouvez une étiquette à code-barres sous l'Airfryer, le code imprimé sous le code-barres correspond au numéro de série. Il s'agit d'une combinaison de chiffres et de lettres (par exemple : 7C1A221213420052 sur l'illustration B).