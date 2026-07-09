Assistance Philips Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?

Les numéros de modèle et de série se situent à des emplacements différents en fonction de l'appareil de coiffage que vous utilisez. Les numéros de modèle des brosses coiffantes Philips commencent généralement par HP ou BH, suivi d'un numéro. Le numéro de série comporte 4 chiffres au format AASS (année et semaine).

Sèche-cheveux Le numéro de modèle des sèche-cheveux se trouve à l'arrière du manche ou sous le corps principal. Lisseurs Le numéro de modèle des lisseurs se situe à l'intérieur de l'appareil, sous la plaque lissante. Brosses multistyles Le numéro de modèle des brosses coiffantes et boucleurs Philips se trouve à l'arrière de la poignée.