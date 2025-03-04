Comment éliminer l'eau d'une sucette Philips Avent ?

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Après le nettoyage, de l'eau peut rester coincée dans la tétine de votre sucette Philips Avent. L'eau est sans danger pour votre bébé, mais vous pouvez la retirer en suivant ces quelques étapes simples.
Conseil : remplacez vos sucettes toutes les 4 semaines pour une meilleure hygiène.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF349/50 , SCF080/26 , SCF080/27 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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