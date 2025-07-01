Comment vérifier l'état de ma sucette Philips Avent

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Vérifiez manuellement votre sucette Philips Avent avant chaque utilisation. Utilisez cette vidéo d'instructions pour savoir comment effectuer un contrôle de sécurité sur votre sucette Philips Avent. Les mêmes instructions s'appliquent à la sucette apaisante Philips Avent.
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