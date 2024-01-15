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Assistance Philips

Les biberons Philips Avent sont-ils adaptés au congélateur ?

Oui, tous les biberons en plastique Philips Avent (entièrement assemblés et fermés) peuvent être conservés au congélateur et utilisés pour des aliments précuits.
Ne placez pas de biberons en verre au congélateur car ils pourraient se casser.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71 , SCD838/13 , SCY670/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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