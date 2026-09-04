Les sucettes Philips Avent sont-elles sans danger pour un développement bucco-dentaire sain ?

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Oui, toutes les sucettes Philips Avent sont sans danger.
Nos sucettes sont souples et la petite téterelle s'écrase facilement. Elle s'adapte à la langue et au palais de bébé. La forme de la sucette répartit uniformément la pression au niveau de la mâchoire, des dents et des gencives de bébé.
Toutes les sucettes Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation.
La Oral Health Foundation évalue les produits de santé bucco-dentaire grand public pour s'assurer que les allégations des fabricants sont cliniquement prouvées et ne sont pas exagérées. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF087/15 , SCF087/17 , SCF087/27 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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