Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?

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Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.Selon votre modèle, votre brosse à dents Philips Sonicare peut se charger de différentes façons. Veillez à utiliser le chargeur d'origine fourni avec votre brosse à dents. Tous les chargeurs Philips Sonicare ne sont pas interchangeables. Le chargeur peut être doté d'un connecteur USB-A nécessitant un adaptateur secteur (non inclus).
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX6600/52 , HX6600/11 , HX6600/12 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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