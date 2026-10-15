Comment arrêter d'utiliser les sucettes Philips Avent

Nous conseillons aux parents de laisser leurs enfants utiliser une sucette jusqu'à l'âge de 36 mois. Sur notre site Web, nous aidons les parents à arrêter l'utilisation des sucettes.

Toutes nos sucettes Philips Avent peuvent être utilisées jusqu'à l'âge de 18 mois. Pour les enfants plus âgés, nous recommandons d'utiliser nos sucettes aérées 18 mois ou plus.