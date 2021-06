4 minutes de lecture

Votre parcours d'allaitement sera plein de moments magiques et parfois peut-être plus compliqués. Des sensations d'inconfort comme des mamelons douloureux ou une sensibilité sont les problèmes courants que rencontrent de nombreuses mamans allaitantes. Ce guide de soin pour les seins vous montrera comment prendre soin de vos seins si vous éprouvez un inconfort et comment reprendre un bon allaitement.