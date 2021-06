Se préparer à allaiter

Tout d'abord, il y a ce sentiment merveilleux d'apprendre à connaître votre bébé. L'allaitement vous permet de passer des moments précieux ensemble en peau à peau, de sorte que vous pourrez tous les deux profiter d'un sentiment de proximité et de bien-être.

Votre bébé bénéficiera également des nombreuses propriétés du lait maternel. Le lait maternel soutient le développement cognitif de votre bébé, développe le système immunitaire, réduit les infections de l'oreille et provoque peu de problèmes digestifs ou de diarrhée.

Il y a aussi de nombreux avantages pour vous. Par exemple, l'allaitement contribue à faire diminuer votre utérus après la naissance, est lié à un taux réduit de cancer de l'utérus et du sein, et entraîne une perte de poids plus importante si vous allaitez pendant au moins six mois.

Tandis que vous commencez votre allaitement, essayez de garder ces avantages à l'esprit. Il peut y avoir des moments où les choses ne se passent pas comme vous voulez, et il peut être utile de prendre du recul pour rester sur la bonne voie.