Que vous tiriez votre lait à la maison pour les tétées de nuit, ou au travail, il y a quelques aspects clés à garder à l'esprit pour faire en sorte que ça se passe bien.



1. Planifiez à l'avance

Si vous savez que vous serez loin de votre bébé, commencez à incorporer un tire-lait dans votre routine quotidienne quelques semaines à l'avance. Vous commencerez à mettre du lait de côté pour votre bébé et vous habituerez à utiliser un tire-lait.

2. Trouvez un endroit confortable

Plus vous êtes à l'aise, plus il sera facile de tirer votre lait. Avant de vous asseoir pour tirer le lait, assurez-vous de trouver un espace tranquille et privé et n'ayez pas peur d'ajouter des touches personnelles avec de l'éclairage et de la musique par exemple. C'est aussi une bonne idée de chercher un endroit avec un bon soutien pour que vous puissiez vous asseoir bien droite. Il est plus facile de faire monter le lait de cette façon.

3. Tirez votre lait autant de fois que vous auriez allaité

Pour maintenir votre production, assurez-vous de tirer votre lait au moins autant de fois que vous allaiteriez normalement. Ainsi, si vous auriez normalement allaité trois fois pendant votre absence, assurez-vous de tirer votre lait au moins autant de fois.