Limiter les gouttelettes après avoir éteint l'appareil. Après avoir appuyé sur le bouton MARCHE-ARRÊT (ON-OFF) pour éteindre l'appareil, déplacez-le vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois pour éliminer l'eau présente entre les deux brosses en microfibre. Si nécessaire, vous pouvez essuyer les dernières gouttes à l'aide d'un chiffon.



Pour éviter les traces d'eau sur le sol, effectuez des virages moins serrés avec votre appareil et évitez de déplacer l'appareil latéralement. Si votre appareil le permet*, vous pouvez activer le mode d'absorption d'eau en appuyant sur le bouton de sélection du mode de nettoyage. Toute l'eau restante sur votre sol sera absorbée. Lorsque vous utilisez ce mode, l'eau ne s'écoule plus de l'appareil et la puissance d'aspiration augmente pendant 45 secondes avant que l'appareil ne repasse en mode humide normal.



Lorsque vous déplacez l'appareil au-dessus d'un seuil, d'un tapis ou d'un escalier, il est recommandé d'activer le mode d'absorption d'eau, puis de soulever l'appareil. Cela permet d'éviter que de l'eau ne s'écoule de la brosse humide.