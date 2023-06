Airfryer Combi série 7000 XXL

Gains d'énergie et de temps



Les Airfryer Philips fonctionnent plus efficacement pour vous faire gagner du temps et de l'énergie en cuisant de délicieux repas avec 70 % d'énergie en moins et 50 % plus rapidement qu'un four traditionnel.* * Coût énergétique de la cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (200 °C, sans préchauffage) par rapport à un four de classe A. Pourcentages moyens basés sur des mesures internes en laboratoire avec les produits HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 et HD9880. Les résultats sont sujets à variation selon le modèle.