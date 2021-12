Même s'il existe des différences significatives entre la peau des hommes et celle des femmes, car celle des hommes est plus épaisse, la sécheresse cutanée n'épargne personne. C'est pourquoi il est important d'en identifier la cause principale. Voici quelques-unes des causes les plus courantes de la sécheresse cutanée chez les hommes.

Le temps froid est peut-être la cause la plus courante de cette sensation de sécheresse et de tiraillement que nous ressentons quand il fait froid dehors. En effet, le temps froid attire l'eau contenue dans la peau qui est alors fragilisée. 1 Par conséquent, la couche supérieure est déshydratée, ce qui la rend sensible aux basses températures. C'est pourquoi le « prurit hivernal » est souvent associé à la sécheresse et à la déshydratation.

Les douches chaudes sont des moments que nous apprécions en rentrant à la maison après une longue journée au froid. Pourtant, saviez-vous que les douches très chaudes, avec une température de l'eau supérieure à 40 degrés Celsius, peuvent entraîner de graves irritations ? En effet, l'eau chaude élimine le sébum naturel de votre corps, le laissant déshydraté.

Les savons fonctionnent en éliminant les matières grasses et la saleté. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire la distinction entre le sébum naturel et les matières grasses indésirables. En conséquence, vous courez le risque d'assécher gravement votre peau. En outre, les parfums ajoutés dans certains savons et même certaines mousses à raser peuvent causer une irritation et des démangeaisons.

Les appareils de chauffage sont une cause fréquente de sécheresse cutanée, car leur utilisation prolongée réduit l'humidité dans votre maison. Une faible humidité à la maison associée à des températures extérieures basses crée un environnement idéal pour les irritations. Que vous utilisiez un système de chauffage central ou des appareils de chauffage pendant des périodes prolongées, vous courez le risque d'assécher votre peau. Alors, mettez un pull supplémentaire et votre peau vous en remerciera !