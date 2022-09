Un meilleur sommeil : dormez mieux pour être plus productif

Sommeil et bien-être



Des études montrent qu'un mauvais sommeil a des effets négatifs sur la mémoire, la vigilance, la prise de décisions et la résolution de problèmes, autant d'éléments qui jouent un rôle essentiel dans l'obtention d'une productivité optimale. [1].Selon le Dr David White, médecin en chef du service Soins respiratoires et sommeil de Philips, "Une seule nuit de sommeil trop courte (moins de sept heures en général) peut déjà avoir un impact sur l'humeur, les performances et le bien-être général. Plusieurs nuits de ce type à la suite ont des effets plus importants." Les études montrent en outre le lien entre le sommeil et le bien-être général. Par exemple, une enquête menée auprès de plus de 4 000 employés de quatre grandes entreprises américaines a révélé que les participants qui souffraient d'insomnie ou d'un sommeil insuffisant enregistraient la plus forte baisse de productivité. Entre autres, ils consacraient trois fois plus de temps à la gestion du temps, se sentaient moins motivés et avaient du mal à se concentrer, à mémoriser et à prendre des décisions.