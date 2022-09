Ce qu'il faut manger ou boire avec de l'acné :

Acides gras oméga-3 Tout comme pour la peau sèche, une consommation suffisante d'acides gras oméga-3 peut également avoir des effets positifs sur l'acné. Pour les femmes, cela représente environ 2 grammes d'ALA (acide alpha-linolénique, l'acide gras oméga-3 le plus connu) par jour, et 3 grammes pour les hommes. Vous pouvez obtenir des oméga-3 en prenant des compléments, mais ces bons lipides se trouvent également en quantité suffisante dans l'alimentation : dans le saumon, le maquereau, le hareng ou encore la truite, par exemple. On en trouve également dans certains végétaux, comme les avocats, les noix et les graines de tournesol. Les probiotiques Ne sous-estimez pas votre intestin. Ce système long de plusieurs mètres joue un rôle important dans votre santé mentale, physique et dermatologique. Comment avoir des intestins en bonne santé ? En possédant un large éventail de bonnes bactéries. Vous pouvez aider votre corps en prenant des probiotiques, par exemple sous la forme d'un complément. Consultez toujours votre médecin ou votre diététicien avant de commencer à prendre des probiotiques. Vitamines A, D, E et zinc Vous savez sans doute déjà que les vitamines et les minéraux sont importants pour votre santé. Pour une peau saine, privilégiez en particulier les vitamines A, D et E et le zinc. La vitamine A se trouve dans la viande (surtout le foie), le poisson, le jaune d'œuf et sous forme d'additif dans la margarine. La vitamine D provient du soleil, des poissons gras, de la margarine et de la margarine allégée (en complément). La vitamine E se trouve dans l'huile de tournesol, la margarine allégée, la margarine, le pain, les produits céréaliers, les noix, les graines, les légumes et les fruits. Enfin, on trouve du zinc dans la viande, les produits céréaliers, les noix et les fruits de mer tels que les crevettes et les moules.