Coiffure de Noël en torsades

Vous avez choisi un look de Noël classique ? Cette coiffure élégante en sera la touche finale. Brossez vos cheveux et lissez-les. Peignez-les tous vers l'arrière et prenez deux grosses mèches de cheveux à gauche et à droite de votre tête. Cette tresse est très simple : continuez à tresser des mèches en en ajoutant au fur et à mesure que vous descendez. Lorsque vous arrivez en bas du cou, prenez un élastique et attachez la tresse. Cachez l'élastique et les cheveux restants sous la tresse et fixez le tout avec une épingle à cheveux. Vous êtes prête pour le repas de Noël !