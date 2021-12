comment atteindre vos objectifs à long terme en 2022

Quels que soient vos objectifs pour 2022, il est essentiel pour les atteindre de savoir faire la différence entre les objectifs à court terme et à long terme. Pourquoi ? Parce que cela vous aide à voir plus clairement les mesures à prendre et vous donne l'énergie de persévérer. Lorsque vous vous lancez dans une aventure, vous commencez généralement par définir la destination. Dans ce cas, votre destination est un objectif à long terme. Toutes les étapes sur votre chemin qui vous permettent d'y parvenir représentent vos objectifs à court terme.

Tout ce que vous pouvez réaliser immédiatement ou dans un avenir proche est considéré comme un objectif à court terme, voire un objectif mensuel. Tout ce qui prend un peu plus de temps, disons plus d'un an, est un objectif à long terme. Les objectifs à long terme nécessitent une planification, prennent plus de temps et sont généralement plus difficiles à atteindre. Une étude a montré que l'établissement d'objectifs à long terme aide à améliorer les performances et à atteindre le résultat souhaité. Les objectifs à court terme sont intéressants, mais ce sont les objectifs à long terme qui feront vraiment la différence.