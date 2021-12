La température de notre corps est l'autre cause la plus fréquente de nos difficultés à nous réveiller le matin. Ainsi, notre température corporelle est également régulée par notre rythme de sommeil et de réveil. Lorsque nous sommes éveillés, la température de notre corps augmente pour signaler que nous sommes éveillés et actifs. Le contraire se produit lorsque nous dormons. Notre température diminue pour nous faire savoir qu'il est temps d'aller au lit et est au plus bas quand nous dormons profondément.2 C'est pourquoi dormir dans une chambre froide peut améliorer la qualité de notre sommeil. Malheureusement, cela implique souvent qu'en nous réveillant dans une chambre froide, nous nous sentons encore fatigués et avons envie de rester au lit plus longtemps.