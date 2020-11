We hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen in onze magazijnen. We raden je aan om je handen te wassen na ontvangst van je pakket.

De WHO geeft aan dat de "kans op besmetting van commerciële goederen door een besmette persoon klein is en dat het risico dat het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt opgelopen door een pakket dat is verplaatst, heeft gereisd, en is blootgesteld aan verschillende omstandigheden en temperaturen, ook laag is".