Om betalingsfouten te voorkomen raden we je aan om ervoor te zorgen dat het factuuradres hetzelfde is als het adres dat je hebt opgegeven aan de bank. Zorg er ook voor dat de creditcard/betaalkaart niet is verlopen. Het wissen van je cache en cookies van je internetbrowser kan ook helpen. Wij raden je aan om het opnieuw te proberen. Als dit niet lukt dan kun je een andere betaalwijze proberen. Als het probleem blijft aanhouden, neem dan contact op met je bank of kaartuitgever.