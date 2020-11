De meestvoorkomende reden dat een bestelling wordt geannuleerd komt doordat het product niet op voorraad is op het moment van verzending. Als dat het geval is dan wordt je per e-mail hiervan op de hoogte gesteld. Je ontvangt automatisch een terugbetaling binnen 10 werkdagen als je al betaald hebt.



Wij raden je aan om een nieuwe bestelling te plaatsen door een andere product te kiezen, of te kiezen voor een ander variant van hetzelfde product. Het is helaas niet mogelijk om een bestelling te plaatsen voor een product dat niet op voorraad is.