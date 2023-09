Er zit een voorwerp vast in de luchtstroomdoorgang

Er kan een extern voorwerp vastzitten in de luchtstroomdoorgang. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon door de stappen in de gebruiksaanwijzing of de video hieronder te volgen.

Controleer de buis door deze van het apparaat te verwijderen. Controleer de kruimelzuiger ook op vastzittende voorwerpen. Verwijder het voorwerp uit de zuigmond of buis en zet het apparaat opnieuw aan.

Het filter zit niet in het apparaat

. Als het filter niet in het apparaat zit, kan dit problemen met de zuigkracht veroorzaken. Zorg ervoor dat het filter goed in het apparaat is geplaatst. Wanneer u de stofbak op het apparaat bevestigt, is het belangrijk dat u eerst de bovenkant van de stofbak uitlijnt voordat u deze op zijn plaats zet.

De luchtkanalen op het stofzuiger- en dweilmondstuk zijn geblokkeerd

Als de luchtkanalen op het stofzuiger- en dweilmondstuk zijn geblokkeerd, kan de zuigkracht afnemen. Om dit op te lossen, volgt u de volgende instructies om het mondstuk schoon te maken:

Open de deksels van de luchtkanalen aan beide zijden van het mondstukscharnier (afbeelding D1).

Reinig de kanalen (afbeelding D2).

Sluit de deksels en draai het mondstuk ondersteboven (afbeelding D3 en D4).

Reinig de kleppen van de luchtstroom aan beide zijden van het mondstuk (afbeelding D5).