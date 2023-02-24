Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van mijn Philips-epilator
Bij het epileren wordt het haar bij de wortel uitgetrokken. Sommige effecten zoals jeuk, roodheid of een strak voelende huid na het epileren zijn normaal bij gebruik van de Philips-epilator, vooral als u een gevoelige huid hebt. U kunt ook bultjes op uw huid zien of een branderig gevoel ervaren. Dit verdwijnt na verloop van tijd en u hoeft zich geen zorgen te maken.
Probeer de onderstaande tips om deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen of bekijk de onderstaande video over het juiste gebruik van de epilator op een droge huid. Als de huidirritatie langer dan drie dagen aanhoudt, adviseren we u een arts te raadplegen.
Gun uw huid wat tijd om er aan te wennen. Probeer te epileren voordat u naar bed gaat, zodat uw huid de hele nacht rust krijgt.
Epileer een gebied niet te vaak. Epileer niet herhaaldelijk hetzelfde gebied tijdens dezelfde sessie.
Droog uw huid na het nat epileren door te deppen in plaats van uw huid droog te wrijven.
Breng als nazorg voorzichtig een alcoholvrije crème of lotion met aloë vera aan. U kunt ook aftersun gebruiken, omdat dit koelt. Voor uw oksels kunt u een alcoholvrije deodorant gebruiken.
Controleer altijd of het epileerhoofd van uw epilator schoon is voordat u het gaat gebruiken. Als het niet schoon is, kunt u het onder een kraan met stromend water houden om het schoon te maken.
U kunt handzeep gebruiken om de epileerschijfjes schoon te maken. Spoel daarna wel de zeep goed af met water.
Droog het epileerhoofd volledig af voordat u het weer aan het apparaat bevestigt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw specifieke model epilator voor gedetailleerde schoonmaakinstructies.
Zorg er ook voor dat uw huid schoon en droog is voordat u gaat epileren.
Onze producten zijn huidvriendelijk. Het is een goede gewoonte om te controleren of het knipelement en vooral het scheerblad van de lichaamsverzorgingsproducten nog intact is.
Wij van Philips zijn geen deskundige dermatologen en kunnen geen advies geven over individuele gevallen. Raadpleeg bij twijfel uw eigen arts, die de gezondheid van uw huid in het echt kan beoordelen.
We raden u aan te epileren wanneer de huid schoon is. Neem een douche voordat u gaat epileren. Zorg ervoor dat uw huid geheel droog of volledig nat is wanneer u begint met epileren.
Als bijwerking van het epileren kunt u last krijgen van ingegroeide haren. Om dit te voorkomen, kunt u uw huid twee of drie dagen vóór het epileren scrubben met een scrublotion en de nylon scrubhandschoen die bij uw epilator is meegeleverd (of gebruik een ruwe spons). Hierdoor wordt de dode huid rondom uw haarzakjes verwijderd en is het gemakkelijker om haar te verwijderen.
Als uw epilator wordt geleverd met een opzetstuk voor het scrubben van het lichaam, kunt u dat ook hiervoor gebruiken.
Het is belangrijk dat u de juiste epileertechniek gebruikt, zodat het haar van uw huid goed en met zo min mogelijk pijn wordt verwijderd. Beweeg het epileerhoofd tijdens het epileren langzaam over de huid, zodat de schijven het haar kunnen meenemen. Voor het beste resultaat beweegt u het apparaat tegen de haargroeirichting in en zorgt u ervoor dat het epileerhoofd volledig in contact met de huid staat.
Trek uw huid strak met uw vrije hand of gebruik het opzetstuk voor het gladtrekken van de huid (de efficiënte opzetkap) dat bij uw epilator wordt meegeleverd. Hoe strakker uw huid, hoe gemakkelijker het voor de epilator is om uw haar uit te trekken.
Als u het product te hard op de huid drukt, kan het interne beschermingssysteem van het apparaat worden geactiveerd. Het uitoefenen van te zware druk kan leiden tot huidirritatie of opwarming of uitschakeling van het apparaat. Oefen lichte druk uit en druk niet te hard op de huid.
Trek tijdens het epileren de huid strak en beweeg het epileerhoofd langzaam over de huid, zodat de schijven het haar kunnen meenemen. Beweeg voor het beste resultaat het apparaat tegen de haargroeirichting in en zorg er tegelijkertijd voor dat het hoofd volledig in contact is met de huid.
Controleer altijd of het epileerhoofd schoon en niet beschadigd is. Controleer of de batterij is opgeladen. Zie de onderstaande video over het juiste gebruik van de epilator op een natte huid.
De Philips-epilator is bedoeld voor het bij de wortel verwijderen van haar rond de bikinilijn, op benen, oksels en moeilijk bereikbare plaatsen zoals de knieën en enkels. U kunt de epilator gebruiken om gebieden zoals uw bikinilijn te epileren. Epileren is niet geschikt voor de intieme zone (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen). We raden u aan alleen het scheerhoofd of de trimmer met kam te gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies over hoe u de epilator veilig kunt gebruiken.
U kunt het apparaat ook gebruiken om de onderste helft van uw gezicht (kin, wangen en het gebied boven uw bovenlip) te epileren. Sommige modellen kunnen ook worden gebruikt om tussen uw wenkbrauwen te epileren. Gebruik de epilator alleen op deze plaatsen als deze gemakkelijk past of er een precisiehulpstuk is meegeleverd. Zo niet, kunt u te veel haar verwijderen.
Als u wilt weten hoe veilig het is om een scheerblad op uw lichaam te gebruiken, raadpleegt u de onderstaande informatie.
Alle Philips-producten met een scheerblad zijn huidvriendelijk. Bij Philips zijn we geen deskundige dermatologen en we kunnen geen huid-, haar- of nageladvies geven over individuele gevallen.
Het is een goede gewoonte om te controleren of het scheerblad nog intact is voordat u een Philips-product met een scheerblad gebruikt. Vervang het scheerblad onmiddellijk wanneer het beschadigd is. Dit kan via onze webshop of uw plaatselijke klantenservice.
U kunt het scheerblad gebruiken om uw lichaamshaar onder de hals te trimmen en scheren, bijvoorbeeld op uw oksels, armen, benen en schaamstreek. We raden u af het apparaat op uw gezicht of hoofd te gebruiken, omdat u dan niet de gewenste resultaten krijgt en uw huid hierdoor kan worden beschadigd.
Sommige producten worden geleverd met extra hulpstukken voor gevoelige gebieden, zoals de schaamstreek. Meer informatie over het gebruik van deze hulpstukken vindt u in de gebruikershandleiding. U kunt ook contact met ons opnemen.
Als u nog steeds niet zeker weet of u Philips-apparaten met een scheerblad kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts of zorgverlener. Deze kan onderzoeken of uw huid geschikt is voor dit type ontharingsapparaat.
Als u de bovenstaande tips hebt uitgeprobeerd, maar nog steeds niet tevreden bent met de prestaties van uw Philips-epilator, neem dan contact met ons op.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:BRE247/00, BRE237/00, BRE735/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›