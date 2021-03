HiFi van de hoogste kwaliteit

Met de Fidelio X1-hoofdtelefoon staat u een authentieke luisterervaring in voortreffelijk geluid en comfort te wachten, gewoon bij u thuis. Ga helemaal op in de details met de hoofdtelefoon die zo is ontworpen dat hij zich aan uw pasvorm aanpast, voor optimaal luisterplezier. Bekijk alle voordelen