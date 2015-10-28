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Niet meer leverbaar
Geluid met een hoge resolutie
De Philips TX2 biedt geluid met hoge resolutie met een uitgebreid basbereik dankzij de eersteklas drivers en ovale geluidsbuisjes. De comfortabele en aanpasbare oorcaps bieden een meeslepende ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt.
13,5 mm drivers/gesloten achterkant
Oortelefoon
Het platte snoer zorgt ervoor dat uw kabel niet in de knoop raakt. De schuifknop op de kabel biedt stijl en gemak onderweg.
Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.
De hybride architectuur maakt gebruik van krachtige neodymium-magneten voor zeer nauwkeurig geluid en verbeterde bastonen. Het hybride model gebruikt grote luidsprekers van 13,5 mm in een compact ontwerp in de hoofdtelefoon. Dit heeft als resultaat een hogere geluidskwaliteit en echt comfort.
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4.4
van 5
11
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Yoshimitsu
28/10/2015
Nederland
Zeer goede Bluetooth oordopjes!
Geluidskwaliteit is heel goed. De bass is ook prima te noemen. Niet te zacht, niet te overdreven. Design vind ik zeer mooi. De platte kabel is ook mooi en prettig. Lange batterijduur. Bluetooth verbinding is goed. Merk zo goed als geen haperingen met mijn telefoon in mijn zak, ook tijdens het fietsen niet. Eigenlijk kan ik geen minpunten bedenken, behalve misschien de prijs. Ik vind het echter het geld zeker waard. Je krijgt er namelijk kwaliteit voor terug en waarschijnlijk zal je er ook heel lang plezier van hebben.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Pod Pakred
07/03/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
High-Res in-ear headphones
This Philips in-ear headphones TX2BK needs to be match with rubber ear-bud when listening. This product has excellent in high frequencies details though in low level background but If mismatch with rubber-bud you can’t hear low bass frequencies. I found that all 3 sets of buds in the package mismatch with my ears so I solved this problem with my old buds from “beat” and the music comes excellent. The sound of this product is almost flat, it can control mid-range in flat while showing details in high frequencies. I love ❤️ this product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic
Datum gebruik 2020-02-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic
Datum gebruik 2020-02-07
icet
23/12/2018
United Kingdom
Excellent earbuds, best so far
I have been using these earbuds for 2 years now. I have no negative feedback. The cable is intact. AUdio quality is superb. Connector is intact. Perfect wired earbuds so far.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic