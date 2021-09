Gebruiksvriendelijke bediening voor muziek en telefoongesprekken

Geniet elke minuut van uw favoriete afspeellijsten, of u nu aan het joggen bent op trottoirs of in een park. Met afstandsbediening in het snoer kunt u uw afspeellijst controleren, de spraakassistent van uw telefoon activeren en oproepen aannemen zonder ook maar één noot te missen.